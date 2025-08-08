Mondo
Il lavoro domestico e di cura entra nel PIL: la svolta del Bangladesh
Per la prima volta nella storia del Paese, nel biennio 2025-2026 il lavoro domestico e di cura non retribuito verrà incluso nel calcolo del PIL. Il risultato di una battaglia lunga 15 anni per dare dignità economica ad attività svolte in gran parte dalle donne
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi