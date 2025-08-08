Kenya, si ribalta pullman di ritorno da un funerale: 21 morti

Il veicolo ha perso il controllo durante una svolta e si è ribaltato invadendo l'altro lato della strada. Le vittime sono dieci uomini, dieci donne e un bimbo di otto mesi. Altri venti passeggeri sono rimasti feriti, cinque dei quali in condizioni definite critiche. L'incidente è avvenuto sulla strada che collega le città di Kisumu e Kakamega
È di 21 morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Kenya questo pomeriggio. Le vittime, che hanno perso la vita sulla strada che collega le città di Kisumu e Kakamega, nella regione nord occidentale del Paese, si trovavano a bordo di un pullman che trasportava un gruppo di persone che tornavano da un funerale. Il veicolo, stando alle prime ricostruzioni, ha perso il controllo durante una svolta ed è uscito fuori strada ribaltandosi. "Il veicolo ha perso il controllo, ha sbandato, si è ribaltato sull'altro lato della strada", ha detto ai giornalisti presenti sul posto il comandante del traffico regionale di Kisumu, Peter Maina.
Altri 20 feriti
Confermando l'incidente, il responsabile della polizia stradale della regione di Nyanza, Peter Maina, ha dichiarato che le vittime sono 10 uomini, 10 donne e un bambino di otto mesi. Altri venti passeggeri rimasti feriti, cinque dei quali in condizioni definite critiche, sono stati trasportati d'urgenza all' Odinga Teaching and Referral Hospital di Kisumu per ricevere cure mediche.