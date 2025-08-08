Kenya, si ribalta pullman di ritorno da un funerale: 21 morti

Il veicolo ha perso il controllo durante una svolta e si è ribaltato invadendo l'altro lato della strada. Le vittime sono dieci uomini, dieci donne e un bimbo di otto mesi. Altri venti passeggeri sono rimasti feriti, cinque dei quali in condizioni definite critiche. L'incidente è avvenuto sulla strada che collega le città di Kisumu e Kakamega

È di 21 morti il bilancio di un incidente stradale avvenuto in Kenya questo pomeriggio. Le vittime, che hanno perso la vita sulla strada che collega le città di Kisumu e Kakamega, nella regione nord occidentale del Paese, si trovavano a bordo di un pullman che trasportava un gruppo di persone che tornavano da un funerale. Il veicolo, stando alle prime ricostruzioni, ha perso il controllo durante una svolta ed è uscito fuori strada ribaltandosi. "Il veicolo ha perso il controllo, ha sbandato, si è ribaltato sull'altro lato della strada", ha detto ai giornalisti presenti sul posto il comandante del traffico regionale di Kisumu, Peter Maina.