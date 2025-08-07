Mondo
Ore decisive per Gaza: cosa sta valutando Israele per decidere sull'occupazione totale
Oggi si riunirà il gabinetto di guerra israeliano. All'ordine del giorno, il futuro di Gaza e dei suoi abitanti. Ma la completa occupazione militare è solo uno dei piani sul tavolo di Netanyahu. Ecco i 4 nodi che pesano sulla scelta di Tel Aviv
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi