Il Pentagono ritira 700 Marines da Los Angeles

Mondo

Ancora tensioni tra manifestanti e polizia nella metropoli della California dove, da tre giorni, sono in corso cortei contro i raid delle autorità per l'immigrazione. Trump ha inviato circa 2.000 soldati della Guardia Nazionale scatenando le proteste delle autorità locali. Successivamente ha ordinato a circa 700 Marines di recarsi a Los Angeles, probabilmente come supporto. 'Folle', ha commentato Newsom