Chi paga per il debito della Francia? Nicholas

Nel momento in cui il governo chiede ai cittadini degli sforzi per tagliare il debito pubblico francese, arrivando a proporre di eliminare due giorni di festività, si riaccende la protesta “Nicholas qui paie”, che dà voce ai contribuenti stufi di pagare per le spese sociali e l’alta pressione fiscale. Una forma di “Paga Pantalone”, ma più connotata politicamente