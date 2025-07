Crolla tunnel a Los Angeles: in salvo 31 operai rimasti intrappolati

Una porzione di un enorme tunnel industriale in costruzione è crollata nella città californiana. Sul posto gli uomini dei vigili del fuoco specializzati in salvataggi in spazi confinati

Ore di paura a Los Angeles. Dopo il crollo parziale di un tunnel in un cantiere a Wilmington sono state estratte, illese, 31 persone che erano rimaste intrappolate, riferisce il Los Angeles Times, citando il Los Angeles Fire Department. Non risultano operai dispersi, viene precisato. Per l'emergenza sono stati dispiegati più di cento Vigili del Fuoco. "Il Los Angeles Fire Department ha appena comunicato che sono usciti tutti gli operai che erano intrappolati nel tunnel a Wilmington - scrive su X il sindaco Karen Bass - Ho appena parlato con molti degli operai che erano rimasti intrappolati". Il tunnel, spiega il New York Times, fa parte di un progetto, da 630 milioni di dollari, di gestione delle acque reflue, con la fine dei lavori prevista per il 2027.