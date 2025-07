Lo scrittore che vive tra Orano e Parigi ha incontrato a giugno il presidente Tebboune chiedendo il rilascio del romanziere e intellettuale franco-algerino Boualem Sansal, in carcere ad Algeri da novembre con l’accusa di attentato all’unità nazionale. “Se è ancora in prigione, è anche a causa dell’arroganza francese”. E sulla guerra in Medio Oriente: “Sono un umanista, cerco di dimostrare che siamo capaci di vivere insieme, che siamo capaci di arricchirci a vicenda”