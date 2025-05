Il 9 maggio di Putin tra occhio al Sud Globale e timori per “sorprese”

Il leader russo punta a utilizzare l'80esimo anniversario della fine della Seconda guerra mondiale per mostrare la sua forza internazionale. A Mosca, infatti, erano stavolta presenti i leader di numerosi Paesi alleati, dalla Cina al Brasile, passando per la Slovacchia, la Serbia e le ex repubbliche sovietiche a eccezione di Ucraina, Georgia e Stati Baltici. Ma Mosca è meno forte e sicura di quanto intende dare a vedere