Proteste in Serbia, la prima vittoria degli studenti

Il dissenso non si ferma e il movimento universitario festeggia alcuni passi avanti. Il blocco della televisione pubblica, durato due settimane, ha portato al risultato sperato: un concorso per nominare i membri dell’organismo che vigila sui media. “È un traguardo simbolico, siamo solo all’inizio”, ripetono gli studenti. Per il primo maggio, che coincide con l’anniversario dei sei mesi dal crollo della pensilina della stazione di Novi Sad, sono attese grandi manifestazioni