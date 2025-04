Davvero Dorsey e Musk vogliono abolire la Proprietà Intellettuale?

Qualche giorno fa, con un tweet su X, Jack Dorsey, noto al grande pubblico per essere stato co-fondatore e CEO di Twitter, ha espresso senza filtri il suo pensiero in materia di diritti di Proprietà Intellettuale, intimando categoricamente al mondo: “delete all IP law”. A stretto giro Elon Musk, in maniera altrettanto laconica, si è detto d’accordo.