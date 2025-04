Afta epizootica, Regno Unito vieta di portare formaggi e carne dall'Ue

Il governo di Londra ha vietato l'importazione di alcuni alimenti dall'Unione Europea a causa dell'afta epizootica, malattia altamente contagiosa che colpisce gli animali da allevamento. Divieto temporaneo, dunque, di portare prodotti caseari o a base di carne per i viaggiatori in arrivo nel Regno Unito dalla Ue. Le restrizioni, volute dal governo britannico, si applicano indipendentemente dal fatto che gli articoli siano confezionati o meno, e riguardano anche quelli acquistati al duty free.

Multe fino a 5mila sterline

Il divieto fa seguito a quello precedente imposto su prodotti simili in arrivo da Germania, Ungheria, Slovacchia e Austria, dopo l'aumento dei casi di afta epizootica negli allevamenti in quei Paesi. I prodotti sottoposti a divieto verranno sequestrati e distrutti se qualcuno cercherà di introdurli e, nei "casi più gravi", le persone potrebbero essere multate fino a 5.000 sterline, quasi 6mila euro. È invece possibile portare fino a due chilogrammi a persona di latte in polvere per neonati, oltre ad alimenti per bimbi o necessari per ragioni mediche.