Congo, il bilancio delle vittime per l'alluvione a Kinshasa sale a 33

Il fenomeno atmosferico e i ribelli dell'M23

Le precipitazioni sono iniziate la scorsa settimana, causando lo straripamento del fiume Ndjili venerdì e l’allagamento di centinaia di edifici. Danneggiata anche la strada principale per l’aeroporto, che collega Kinshasa al resto del Paese. Per far fronte all’emergenza il governo ha allestito almeno quattro rifugi per ospitare le centinaia di famiglie sfollate in tutta la città. Le inondazioni arrivano in un momento di vulnerabilità per la nazione centrafricana. I ribelli dell'M23, appoggiati dal Ruanda, hanno infatti intensificato l'offensiva nel turbolento est del Paese, con oltre 7.000 persone uccise nei combattimenti nei primi due mesi dell'anno.