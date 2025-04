Una scuola francese trasferita per evitare lo spaccio diventa un caso

I genitori dei piccoli alunni della "Emile Zola" di Saint-Ouen, a Nord di Parigi, hanno votato per il trasloco delle lezioni in un'altra area, dopo che in cortile sono stati trovati diversi pacchetti di droga. Un micro-esempio della piaga crescente del narcotraffico in Francia, ma anche una "ennesima sconfitta dello Stato di fronte ai criminali", secondo alcuni editoriali di questi giorni