Cosa pensano i cittadini europei di Elon Musk?

Secondo un sondaggio condotto dalla rivista francese Le Grand Continent con l'istituto demoscopico Cluster 17. ltre 7 europei su 10 hanno un'opinione negativa del patron di Tesla. Zelensky, Tusk, Frederiksen e Starmer sono i politici che ottengono il punteggio medio più alto in termini di fiducia (4,8 in una scala da 1 a 10), Trump e Putin il più basso (rispettivamente 2,6 e 1,5). Per Giorgia Meloni i punti sono 4,3, sotto Macron, Sánchez e Merz ma sopra Ursula Von Der Leyen