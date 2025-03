Boualem Sansal, lo scrittore condannato a 5 anni in Algeria

Aumentano le tensioni tra Parigi e Algeri

Prima della decisione dei giudici, gli analisti avevano prospettato che la sentenza avrebbe potuto svolgere un ruolo cruciale nella risoluzione della crisi diplomatica tra Parigi e Algeri, da loro descritta come "la più grave degli ultimi decenni". Contavano su una riduzione della pena o su una condanna potenzialmente seguita dalla grazia da parte del presidente algerino Abdelmadjid Tebboune. L'arresto di Sansal ad Algeri lo scorso novembre ha esacerbato le tensioni già molto alte tra Algeri e Parigi da quando il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato il suo sostegno a un piano di autonomia, sotto la sovranità marocchina, per il territorio conteso del Sahara occidentale. Algeri, che sostiene le rivendicazioni del movimento indipendentista Polisario per questo territorio, il cui status non è stato definito dall'Onu, ha immediatamente ritirato il suo ambasciatore e ha minacciato rappresaglie.La decisione di Parigi è stata interpretata dall'Algeria come un allineamento alla posizione del Marocco, il suo principale rivale regionale con il quale le relazioni diplomatiche sono state interrotte dall'estate del 2021.