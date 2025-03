Allerta meteo per il ciclone Martinho in Spagna e Portogallo

ll ciclone denominato Martinho si abbatte sulla Penisola Iberica, dapprima in Portogallo e poi in Spagna. Si tratta di una pericolosa tempesta atlantica, dicono gli esperti, che scatenerà piogge alluvionali con conseguenze dirette anche sul nostro Paese ascolta articolo

Continua l’allerta maltempo nella penisola iberica. Dopo la tempesta Laurence che ha causato tre morti e un disperso in Spagna con trombe d’aria e inondazioni anche in Portogallo, arriva una nuova depressione d’alta intensità chiamata Martinho, come dichiara l'Agenzia meteorologica nazionale spagnola. Questa tempesta - la quarta ad attraversare il Paese in meno di due settimane - gialla o arancione parte dal territorio spagnolo. Piogge intense e venti fino a 120 km/h che si apprestano a colpire l'Andalusia. Il ciclone è atteso nel week end anche in Italia.







Spagna: tre morti e un disperso dopo la tempesta “Laurence” Sale a 3 morti e un disperso il bilancio delle vittime della tempesta Laurence, che ha colpito il sud della Spagna all'inizio di questa settimana. In un comunicato, la Guardia Civil, dopo le ricerche durate 24 ore, ha annunciato il ritrovamento in Andalusia di un uomo travolto dalle onde, mentre stava in auto insieme alla moglie. Le autorità ieri sera avevano annunciato di aver trovato il corpo della donna, ma non quello del marito. Secondo i servizi di emergenza, il loro veicolo e' stato spazzato via da un fiume che ha rotto gli argini nella città di Constantina, un villaggio situato a circa 85 chilometri a nord-est di Siviglia. Le autorità stavano anche cercando un'altra persona scomparsa nella provincia di Malaga. Si tratta di un uomo che mentre cercava di attraversare un fiume su una motocicletta "è stato spazzato via dalla violenta corrente d'acqua", ha detto un portavoce della Guardia Civil.

Disagi in tutto il Portogallo Il passaggio della depressione Martinho ha provocato migliaia di incidenti e situazioni di disagio in tutto il Portogallo. Una delle zone più colpite è stata la regione di Lisbona, dove rimane sospesa la circolazione sul ponte 25 Aprile, che collega le due sponde del Tago. Si tratta soprattutto di incidenti causati dalle piogge intense e dal forte vento, che ha soffiato fino a 120 km/h. Al momento non si registrano vittime ma a Sintra c'è un ferito grave. Attualmente lo stato di allerta rimane alto a nord, nei distretti di Oporto, Braga e Viana do Castelo.

Il ciclone si sposta verso l'Italia Occhi puntati sul meteo in questo weekend quando la tempesta raggiungerà il nostro Paese. Il meteo.it dichiara che questo tipo di configurazione favorisce lo scontro tra masse d'aria di origine diversa (aria fredda di origine polare e aria calda in risalita dall'Africa) aumentando di conseguenza il rischio di eventi meteo estremi come nubifragi e pericolose grandinate tra Sabato 22 e Domenica 23 Marzo.