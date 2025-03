Giornata Mondiale Felicità 2025, la classifica dei Paesi più felici

La giornata internazionale della felicità si celebra in tutto il mondo il 20 marzo di ciascun anno. È stata istituita dall'Assemblea dell' Onu il 28 giugno 2012. Proprio oggi è stato pubblicato il World Happiness Report 2025 dove la Finlandia si conferma il Paese più felice del mondo per l’ottavo anno consecutivo. Questo rapporto annuale, realizzato dal Wellbeing Research Centre dell’Università di Oxford e in collaborazione con Gallup e il Network delle Soluzioni per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, valuta il benessere globale in base alle auto-valutazioni della vita da parte dei cittadini.