Virginia, spari fuori dal quartier generale della Cia. Uomo barricato

Come hanno riferito i media statunitensi, a Langley sono intervenute le forze dell'ordine e le squadre anti-bomba. Una persona "in preda ad una crisi di nervi" si è "barricata" e "urla minacce" ma non è chiaro se si trovi dentro l'Agenzia o nel perimerto esterno. Tutte le strade sono chiuse al traffico