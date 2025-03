Namibia, bimbo di 2 anni perde vista da un occhio per herpes labiale

Nell'agosto del 2024 agosto, Juwan ha iniziato a mostrare segni di una apparente infezione oculare, ma le gocce antibiotiche non sono state efficaci. Con l'aggravarsi della situazione e il consulto di uno specialista, è arrivata la diagnosi: l'occhio era stato attaccato da un virus herpes simplex, trasmesso da una persona estranea alla famiglia che lo aveva e che ha baciato il bimbo nella zona oculare. Ora l'attesa per una complessa e costosa operazione all'occhio, nella speranza di restituire a Juwan la vista

Perdere la vista da un occhio a soli due anni. È ciò che è successo al piccolo Juwan, residente a Windhoek, capitale della Namibia. Tutto a causa di un herpes labiale contratto circa sette mesi, dopo un bacio dato al bimbo nella zona oculare da una persona che ne era affetta. Questa la ricostruzione fatta dai medici a sua madre, Michelle Saaiman, dopo numerose visite per cercare di capire l’origine dell’infezione e trovare una soluzione per il piccolo Juwan. È lei a raccontare la storia del figlio a Metro UK e in un post su Facebook.

La diagnosi

Nell'agosto del 2024 agosto, il bimbo - 16 mesi appena - ha iniziato a mostrare segni di una apparente infezione oculare, ma le gocce antibiotiche non sono state efficaci. Con l'aggravarsi della situazione e il consulto di uno specialista, è arrivata la diagnosi: l'occhio di Juwan era stato attaccato da un virus herpes simplex. Le complicazioni seguite all'infezione hanno purtroppo fatto sì che il bambino perdesse quasi completamente l'occhio. La sua famiglia ora sta aspettando di poter effettuare una complessa operazione per tentare di salvare la vista al piccolo Juwan, attraverso un trapianto di cornea. La sua famiglia ha lanciato anche una campagna di raccolta fondi su BackaBuddy per trovare denaro sufficiente a coprire i costi correlati all'intervento. E in un lungo post su Facebook, la mamma del piccolo ha raccontato la sua storia sottolineando quanto sia importante "non baciare mai i figli degli altri", per evitare che si ripetano casi simili a quello di Juwan.