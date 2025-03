Sigmon, 67 anni, sarà giustiziato per aver ucciso nel 2001 con una mazza da baseball i genitori della sua ex fidanzata nella loro casa nella contea di Greenville. Un bersaglio, posizionato da un medico ufficiale, sarà posizionato sopra il suo cuore, e tre ufficiali del penitenziario, procederanno con l'esecuzione ascolta articolo

Domani, venerdì 7 marzo, Brad Sigmon subirà la condanna a morte tramite fucilazione nel penitenziario in cui è detenuto, in Carolina del Sud. L'uomo completerà la sua punizione in quella che sarà la prima esecuzione da plotone negli Stati Uniti in 15 anni. Dal 1985 nella Carolina del Sud sono stati giustiziati per iniezione letale ed elettrocuzione circa 46 prigionieri. Solo tre detenuti, nello Utah nel 1977, nel 1996 e nel 2010, hanno affrontato un plotone di esecuzione da quando la pena di morte è stata ripristinata nel 1976. I giornalisti, i familiari delle vittime di Sigmon e il suo avvocato assisteranno all'esecuzione all'interno dello stesso edificio utilizzato per tutte le esecuzioni degli ultimi 35 anni. Sigmon potrà rilasciare un'ultima dichiarazione, se lo desidera.

Il crimine Sigmon, 67 anni, nel 2001 ha ammazzato con una mazza da baseball i genitori della sua ex fidanzata nella loro casa della contea di Greenville. Secondo gli investigatori, i coniugi si trovavano in stanze separate e Sigmon fece avanti e indietro mentre li picchiava a morte. Ha poi rapito l'ex fidanzata sotto la minaccia di una pistola, ma lei è riuscita a fuggire dalla sua auto. Secondo i pubblici ministeri, Sigmon ha sparato contro di lei mentre scappava, ma l'ha mancata. In una confessione, Sigmon ha detto: “Non potevo averla e non avrei permesso a nessun altro di averla”.

La procedura di venerdì I detenuti del braccio della morte, nella Carolina del Sud, sono ospitati in un edificio adiacente alla camera della morte presso il centro di detenzione di Broad River a Columbia. Poco prima dell'esecuzione, Sigmon sarà spostato in una cella individuale più vicina al luogo in cui finirà la sua vita. Poco prima delle 18:00, il direttore chiederà telefonicamente al governatore, Henry McMaster, se concederà la clemenza e chiederà inoltre all'ufficio del procuratore generale se ci fossero ostacoli legali all'esecuzione. Se entrambe le risposte saranno negative, Sigmon entrerà nella camera della morte e sarà legato ad una sedia di metallo, poi la tenda della stanza dei testimoni si aprirà, e il lato destro del viso e del corpo di Sigmon sarà rivolto verso la finestra. Il suo avvocato o un funzionario del carcere può leggere la sua dichiarazione finale, se lo desidera. Approfondimento Giustiziato in Alabama tramite inalazione di azoto, Onu: è tortura