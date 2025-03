Serbia, rissa e lancio di fumogeni al Parlamento di Belgrado: feriti

Tensione a Belgrado per le proteste scoppiate all’interno del parlamento serbo da parte dei deputati dell'opposizione subito dopo l'inizio della nuova sessione dell'Assemblea. L'intervento della presidente del parlamento Ana Brnabic e la successiva approvazione dell'ordine del giorno dei lavori sono stati interrotti da cori e fischi di disapprovazione con lancio di petardi e fumogeni. "Ci potete uccidere, potete contrastarci in tutti i modi, ma non potete fermare la Serbia nel suo percorso di sviluppo e successo. Nessuno potrà fermare questa Serbia!", ha urlato la presidente Ana Brnabic avvolta dal fumo. Ci sono state anche colluttazioni fra esponenti delle opposte fazioni. "La vostra rivoluzione è fallita e questo Paese vivrà, questo Paese funzionerà e questo Paese continuerà a vincere" ha affermato Brnabic secondo quanto riportato dalla tv serba.