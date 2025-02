Congo, almeno 53 persone sarebbero morte per una misteriosa malattia

Le dichirazioni dell'Oms

Ieri, Tarik Jašarević, il portavoce dell'Oms, durante un briefing ha dichiarato che "le epidemie, che hanno visto i casi aumentare rapidamente in pochi giorni, rappresentano una significativa minaccia per la salute pubblica. La causa esatta rimane sconosciuta – poi ha aggiunto – i villaggi hanno una capacità di sorveglianza e infrastrutture sanitarie limitate". "L'epidemia più ampia, segnalata il 13 febbraio nel villaggio di Bomate, nella zona sanitaria di Basankusu, ha ucciso 45 persone su 419 casi", ricorda l'Oms. Nonostante i campioni di 13 casi siano risultati negativi per i virus Ebola e Marburg, l'Oms sottolinea che "i team sanitari stanno indagando a livello locale su altre potenziali cause, tra cui la malaria, un'intossicazione alimentare, il tifo, la meningite o altre febbri emorragiche virali".