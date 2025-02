Los Angeles, assolto il rapper A$AP Rocky per una sparatoria del 2021

Spettacolo

Il corpo nudo della moglie di Kanye West ai Grammy non è una novità nello showbiz. Gli abiti trasparenti, che mostrano il corpo femminile in maniera seducente, sono una costante del guardaroba delle celebrity della seconda metà del '900, specie di quelle più audaci. Amatissimi dalle popstar e dalle it girl di ogni tempo, i dress sottili e rivelatori oggi sono ovunque, dalle passerelle al Met Gala, non più (e non solo) oggetto di scandalo ma raffinatissimi capolavori di Haute Couture A cura di Vittoria Romagnuolo