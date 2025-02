Terremoto a Santorini, scossa di magnitudo 4.6 al largo dell'isola

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.6 è stata registrata alle 4:54 ora locale (le 3:54 in Italia) nel sud del Mar Egeo in Grecia, al largo delle Cicladi e del Dodecaneso. Secondo i dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano e del servizio di monitoraggio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a 9 km di profondità ed epicentro non lontano dall'isola di Santorini. La zona è teatro in questi giorni di un'intensa attività sismica, apparentemente in attenuazione.