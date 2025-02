Portogallo, a Lisbona scossa di terremoto di 4,7 gradi Richter

Scossa di terremoto in Portogallo. È stata avvertita intorno alle 13:24 (ora locale) a Lisbona e in altre zone del Paese. Secondo l'Istituto portoghese del mare e dell'atmosfera, il cui sito web è rimasto inattivo per diversi minuti, l'epicentro sarebbe a Seixal, una ventina di km a sud della capitale portoghese. Secondo il Centro sismologico euromediterraneo, la magnitudo sarebbe di 4,7 gradi Richter. Non ci sono al momento notizie di vittime, danni o altri disagi.