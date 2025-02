Giappone, donna arrestata per aver schiacciato un panino in minimarket

Una donna è stata arrestata dalle autorità di Fukoka dopo aver tastato un sacchetto contenente quattro panini al sesamo per “verificarne la consistenza”, senza poi acquistarlo. La donna, arrestata per “danni arrecati a terzi”, ha riferito di aver “solo premuto leggermente con la mano”. Ma secondo la polizia, uno dei panini sarebbe stato danneggiato e, per questo, non poteva più essere venduto

Arrestata per aver schiacciato un panino in un minimarket. È successo in Giappone, dove una donna è stata scortata dalle autorità della città di Fukoka dopo aver tastato un sacchetto contenente quattro panini al sesamo esposto sugli scaffali per “verificarne la consistenza”, senza poi acquistarlo. La donna, che è stata arrestata per “danni arrecati a terzi”, ha riferito di aver “solo premuto leggermente con la mano”. Ma secondo la polizia, uno dei panini nella busta sarebbe stato danneggiato e, per questo, non poteva più essere messo in vendita.