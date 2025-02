Taiwan, esplosione in un centro commerciale: almeno 4 morti e 7 feriti

Almeno quattro persone sono morte e altre sette sono rimaste ferite a seguito della forte esplosione avvenuta questa mattina in un grande magazzino di Taiwan. Una di loro non mostra "segni di vita". In base alle prime informazioni diffuse dei vigili del fuoco, l'incidente è avvenuto nell'area di ristorazione al 12esimo piano del grande magazzino Shin Kong Mitsukoshi di Taichung, città nella parte centrale dell'isola, e sarebbe probabilmente collegato a una fuga di gas, come riferito dall'agenzia taiwanese Cna. Quattro persone sarebbero state scaraventate fuori dalle finestre del 12esimo piano dell'edificio nel distretto di Xitun della città, ha riferito il Taichung Fire Bureau, citando testimoni oculari.

Ancora non confermata la cusa della deflagrazione

I vigili del fuoco hanno riferito di aver ricevuto una segnalazione dell'esplosione alle 11:33 locali (4:33 in Italia) e di aver subito inviato proprie unità e ambulanze sul luogo dell'incidente. Al momento, gli sforzi di soccorso sono ancora in corso e la causa della potente deflagrazione non è stata confermata. Almeno sei persone, intanto, sarebbero state trovate in arresto cardiaco, ha riferito il sindaco della città di Taichung Lu Shiow-yen, secondo resoconto di altri media. Un video postato sui social ha mostrato il momento dell'esplosione, con i rivestimenti e gli altri detriti caduti dai piani più alti e la polvere all'interno dell'edificio. In altri immagini si vedono i soccorsi immediati prestati quattro persone.