Germania, auto sulla folla a Monaco. Media: “Un morto e 20 feriti”

Un’auto ha investito un gruppo di persone a Monaco di Baviera, in Germania. Secondo quanto riferito da Bild, sarebbe avvenuto a una manifestazione dei Verdi, il sindacato dei servizi. Ci sarebbero, riportano i media tedeschi, circa 20 persone ferite di cui alcune in gravi condizioni. Una persona sarebbe morta. Le ambulanze sono sul posto. Alla guida un giovane che è stato fermato dalla polizia. Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto.