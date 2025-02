Argentina, incendio in grattacielo a Buenos Aires: oltre 100 evacuati

Le fiamme sono divampate questo pomeriggio in un palazzo di Puerto Madero. I vigili del fuoco e i soccorsi si sono recati sul posto per domare il rogo e assistere i residenti

Paura a Buenos Aires, in Argentina, per un violento incendio in un grattacielo di Puerto Madero. Come riporta l'emittente locale Tn, il rogo è scoppiato questo pomeriggio e vigili del fuoco e soccorsi si sono recati sul posto per domare le fiamme e assistere i residenti. Oltre cento persone sono state evacuate.