Irlanda, quattro persone accoltellate a Dublino: arrestato un uomo

Come riferito dagli inquirenti, un uomo è stato arrestato nel quartiere Stoneybatter, a Dublino, in seguito a quello che è stato definito un “grave incidente”. In una nota la polizia ha confermato che, al momento, "non c'è pericolo per la popolazione". Escluso si possa trattare di terrorismo

La polizia irlandese ha comunicato di aver arrestato un uomo nel quartiere Stoneybatter, a Dublino, in seguito a quello che è stato definito un “grave incidente”. In particolare, come emerso anche secondo le ricostruzioni di alcuni media locali, sarebbero state accoltellate “fino a quattro persone”. In un comunicato la polizia irlandese ha spiegato che "un uomo è stato arrestato ed è attualmente detenuto. Al momento non c'è alcun rischio per il pubblico“, è stato aggiunto.

Escluso il movente del terrorismo

Sempre la polizia irlandese ha poi dichiarato che "non ci sono motivi per ritenere" che gli accoltellamenti siano un episodio di terrorismo: lo si legge anche sulle pagine dell'Irish Times. Dopo aver ferito quattro persone, l'accoltellatore è stato poi arrestato in Manor Square da vari agenti che dalle auto gli sono saltati addosso, immobilizzandolo. L'uomo fermato "continuava a urlare di lasciarlo stare. Era terrorizzato, come se non si aspettasse di essere bloccato", ha raccontato un testimone.