Meghan Markle, ringrazia donazioni per incendi Los Angeles. IL VIDEO

La moglie del Principe Harry torna su Instagram con il suo profilo appena aperto e come primo reel ringrazia tutti i donatori per l'incendio di Los Angeles

In un video Meghan Markle si è mostrata spettinata e con un look casual nella sua enorme villa di Montecito, proprio quella in cui risiede con i suoi figli e con il Principe Harry. In jeans e felpa, coi nomi dei suoi figli ricamati sul colletto ha ringraziato delle donazioni e del supporto ricevuto per aiutare gli abitanti della California, colpiti dalla tragedia del fuoco che ha raso al suolo intere città: “Continuiamo a sostenere le persone colpite dagli incendi in California. Grazie a tutti coloro che hanno reso tutto ciò possibile ma, soprattutto, grazie ai nostri primi soccorritori che sono i veri eroi della comunità”, ha spiegato.

Con suo marito ha anche sostenuto le vittime degli incendi che hanno messo in ginocchio Los Angeles e, in quest’ultimo post, ha anche spiegato come abbia aiutato una ragazza a recuperare la sua adorata maglietta di Billie Eilish, avvalendosi addirittura dell’aiuto dell’artista.