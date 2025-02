Nuove scosse nella notte a Santorini, residenti dormono in auto

Da diversi giorni Santorini è interessata da un’intensa attività sismica. Alcuni residenti particolarmente allarmati hanno deciso di trascorrere la notte fuori casa dormendo in automobile auto o in zone sicure designate dalle autorità comunali. Molte le scosse registrate in queste ore, con una magnitudo compresa tra 4,6 e 4,9, come evidenziato anche dall’INGV.

Scuole chiuse

Il presidente dell'Organizzazione per la pianificazione e la protezione dai terremoti (Oasp), Efthimios Lekka, non ha escluso l'arrivo di un terremoto di magnitudo superiore a 5 sulla scala Richter. Tuttavia, ha insistito questa mattina sul canale pubblico Ert, mentre c'è "una bassa probabilità di un sisma di magnitudo 5,5", "in nessun caso" si verificherebbe un terremoto di magnitudo superiore a 6. Per precauzione le autorità hanno disposto la chiusura delle scuole oggi sull'isola e chiesto alla popolazione di evitare le zone di Amoudi e del vecchio porto.

La preoccupazione sull’isola è grande, molte persone si sono precipitate su traghetti e aerei, e hanno lasciato Santorini per paura di uno tsunami. È ancora vivo il ricordo dell'onda anomala che nel 1956 provocò la morte di una cinquantina di persone in seguito a un terremoto di magnitudo 7,5. Secondo l'agenzia di stampa greca, le scosse non sono il risultato di un'attività vulcanica, come si era pensato in un primo momento, ma tettonica. Gli abitanti dell'isola sono abituati a convivere con i terremoti. Per il risveglio del vulcano, tra il 2011 e il 2012, le scosse andarono avanti per 14 mesi senza irruzioni o problemi particolari, né ripercussioni sul turismo.