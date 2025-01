Usa, in California si parla di secessione: raccolta firme referendum

La California, il più popoloso e il più ricco dei cinquanta Stati degli Usa, noto anche per essere uno dei più progressisti, sta iniziando a far sentire la sua voce in risposta alle misure adottate dalla nuova amministrazione di Donald Trump. E lo fa attraverso una campagna di raccolta firme per indire un referendum sull'indipendenza dagli Stati Uniti. A dare l’annuncio dell’iniziativa è stata la segretaria di Stato Shirley Weber. La campagna è quella sostenuta da Calexit, un gruppo per il quale la vittoria di Trump nelle presidenziali del novembre scorso rappresenta un vero e proprio attacco contro tutto quello in cui la California crede. Per ottenere questo referendum sull’indipendenza, alle elezioni di mid-term del 2028 serviranno più di 540mila firme, pari al 5% dei voti con cui nel 2022 venne eletto governatore il democratico Gavin Newsom, che dovranno essere raccolte entro il luglio prossimo.