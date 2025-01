Virus Hmpv in Grecia, primo paziente in terapia intensiva

Un primo caso di contagio dal virus Hmpv (COS'È E COME SI TRASMETTE) stato registrato in Grecia. Si tratta di un uomo di 71 anni con malattie preesistenti, come riportato dal giornale ellenico Protothema. Dopo la diagnosi di metapneumovirus, l'uomo è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Papanikolou di Salonicco. Un contagio che ha destato allarme dopo le recenti notizie arrivate dalla Cina, con le diverse misure di sicurezza messe in atto per contenerne la diffusione.

La moglie e la figlia guarite nel giro di poco tempo

La figlia del paziente – secondo la stampa locale – ha trascorso le vacanze natalizie in Cina. Al suo rientro avrebbe iniziato a manifestare lievi sintomi, ma sia lei che sua madre sono guarite nel giro di poco senza problemi, presentando una semplice influenza. Il papà, invece, per il suo quadro clinico già compromesso, avrebbe sviluppato sintomatologie più gravi, rendendo necessario il trasferimento in ospedale. Il ministro della Salute in Grecia, Adonis Georgiadis, ha tranquillizzato la popolazione sottolineando che “non c’è motivo di preoccuparsi, non è un virus nuovo e colpisce le persone con salute già compromessa o i bambini piccoli. In questo momento non sembra qualcosa di cui dovremmo preoccuparci”.