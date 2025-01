Belgio, uomo tenta di entrare negli uffici del premier: arrestato

La notizia è stata confermata su X dal premier uscente Alexander De Croo. "Desidero ringraziare sinceramente gli agenti della Polizia Militare per l'efficienza dimostrata questa mattina" ha scritto, specificando che "la persona armata di coltello è stata arrestata"

Un uomo armato di coltello ha cercato di entrare nell'edificio di rue de la Loi 16 a Bruxelles che ospita gli uffici amministrativi del primo ministro del Belgio. Lo riporta l'agenzia di stampa Belga. La notizia è stata confermata su X dal premier uscente Alexander De Croo. "Desidero ringraziare sinceramente gli agenti della Polizia Militare per l'efficienza dimostrata questa mattina" ha scritto, specificando che "la persona armata di coltello è stata arrestata". Il primo ministro si è detto "sollevato" per il fatto che "nessuno è rimasto ferito nell'incidente". "Insieme alla polizia - ha aggiunto - stiamo monitorando da vicino la situazione". Secondo quanto riferito dalla polizia alla Belga, l'uomo avrebbe "minacciato il personale militare presente" davanti all'edificio. Le motivazioni del gesto "non sono al momento chiare", ha spiegato la polizia.