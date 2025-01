Attentato a Magdeburgo, sale a sei il numero delle vittime

Tra i 200 feriti trenta sono in gravi condizioni e non si possono escludere altre vittime. Tra i morti anche un bambino di nove anni

È salito a sei il bilancio delle vittime dell’attentato compiuto a Magdeburgo, nella Germania orientale, lo scorso 20 dicembre. Lo hanno confermato le fonti rese note dalla procura. Una donna di 52 anni è morta in ospedale a causa delle ferite riportate durante l’attentato di due settimane fa quando uno psichiatra saudita, Taleb Al Abdulmohsen, è piombato con un'auto contro la folla di un mercatino di Natale della città, causando 5 morti e 200 feriti. Tra i morti accertati c'è anche un bambino di nove anni, ma le autorità locali hanno detto che non si possono escludere altre vittime perché ci sono almeno trenta persone gravemente ferite.

L'attentatore

Secondo il Wall Street Journal le autorità saudite avevano avvertito la Germania sulla pericolosità di Taleb Al Abdulmohsen per quattro volte, tra il novembre del 2023 e il settembre del 2024. Secondo la Dpa, che cita fonti della sicurezza, le autorità tedesche disporrebbero di prove sempre più evidenti del suo disagio psichico. L'agenzia di stampa tedesca ricorda, inoltre, come il killer abbia fatto commenti confusi e radicali sui social media: si considera fan di Elon Musk e del partito di estrema destra Alternativa per la Germania (AfD), ma si descrive come politicamente di sinistra.