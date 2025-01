Corea del Sud, rogo in edificio a Seongnam: persone intrappolate

L'emittente coreana Ytn ha trasmesso immagini del palazzo di almeno otto piani avvolto da una densa colonna di fumo nero, con un incendio che sta interessando i piani inferiori. Non ci sono ancora conferme di vittime

Diverse persone sono intrappolate in un edificio commerciale in fiamme nella città sudcoreana di Seongnam, a sud di Seul, secondo quanto riportato dall'emittente televisiva Ytn, citata da Reuters online. Ytn ha trasmesso filmati video di un edificio di almeno otto piani avvolto da una densa colonna di fumo nero, con un incendio che sta interessando i piani inferiori. Non ci sono ancora conferme di vittime, ha riferito l'emittente.