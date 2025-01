Speaker della Camera del Congresso Usa, chi sono i candidati

Il 3 gennaio inizia il mandato del 119esimo organo legislativo degli Stati Uniti d’America, che resterà in carica per due anni. Per la Camera dei Rappresentanti sarà l'occasione di eleggere il loro nuovo Speaker, figura simile al nostro presidente della Camera dei Deputati. La sfida è a due: da un lato il repubblicano Johnson (in carica dal 2023), dall'altro il leader della minoranza dem Jeffries

Tutto è pronto per la prima riunione del nuovo Congresso Usa, pochi giorni prima del secondo insediamento di Donald Trump (previsto per il 20 gennaio). Domani, 3 gennaio, inizia ufficialmente il mandato del 119esimo organo legislativo degli Stati Uniti d’America , composto da Camera dei rappresentanti e Senato, che resterà in carica fino al 3 gennaio 2027. Per la Camera sarà l’occasione per eleggere il suo nuovo speaker, figura simile al nostro presidente della Camera dei Deputati. Due i nomi in lizza. Per i repubblicani corre Mike Johnson, attualmente in carica per lo stesso ruolo (dal 25 ottobre 2023). A sfidarlo, per i democratici, ci sarà Hakeem Jeffries.

Chi è Mike Johnson

Mike Johnson (all’anagrafe James Michael Johnson) è nato il 30 gennaio 1972 a Shreveport, in Louisiana, Stato che rappresenta come deputato del Congresso dal 2017. Con un passato da avvocato, è stato eletto il 25 ottobre 2023 speaker della Camera, dopo la deposizione di Kevin McCarthy, vicinissimo a Trump che ha dovuto abbandonare la carica a causa di una mozione di sfiducia. Forte sostenitore di Trump, è tra i rappresentanti del movimento più cristiano della destra repubblicana, spesso criticato per le sue posizioni antiabortiste e contro i diritti Lgbtqia+. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, in accordo con Trump, di recente Johnson si è mostrato contrario a continuare con gli aiuti militari ed economici a Kiev. Si è sempre espresso a sostegno di Israele nella guerra lanciata contro Hamas sulla Striscia di Gaza. Johnson avrà bisogno di 218 voti per mantenere il suo ruolo e ha ricevuto l'endorsement di Donald Trump: il presidente eletto ha chiesto ai repubblicani di schierarsi "al 100%" con lui.

Chi è Hakeem Jeffries

Su Hakeem Sekou Jeffries puntano invece i democratici. Avvocato, nato il 4 agosto 1970 a New York, rappresenta il suo Stato alla Camera ormai dal 2013. È il leader della minoranza all’interno del Partito democratico e dal 2023 ha preso il posto di Nancy Pelosi come guida del gruppo dei Rappresentanti dem. Il suo nome, tra i più progressisti, ha già iniziato a circolare come possibile futuro candidato alle elezioni presidenziali del 2028, perché sarebbe un segnale di rottura sia rispetto a Joe Biden che a Kamala Harris.