Introduzione

Manca ancora qualche mese al suo ritorno alla Casa Bianca, ma negli Stati Uniti si sta già formando il primo fronte di contrapposizione alla futura presidenza di Donald Trump. A guidarlo sono alcuni governatori dem: i primi ad alzare le barricate contro il tycoon sono stati Gavin Newsom dalla California e J.B. Pritzker dall’Illinois.

I loro nomi circolano già come potenziali candidati democratici per il 2028, ma i piani per contrastare Trump partiranno da subito: entrambi hanno convocato sessioni straordinarie dei loro parlamenti statali per "difendere i valori e i diritti fondamentali, con mosse preventive a tutela dell’aborto, del commercio di veicoli elettrici (malvisti da Trump), dei diritti nel campo dell’immigrazione e degli aiuti federali per i disastri.