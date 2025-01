A un mese dall'autogolpe di Yoon, la Corea del Sud è nel caos

La crisi politica non accenna a diminuire. La procura di Seul ha emesso un mandato ufficiale d'arresto contro Yoon Suk Yeol, che ora è processabile per via giudiziaria. L'autore dell'autogolpe è sotto impeachment, la nazione è guidata da un presidente ad interim e all'orizzonte nel 2025 ci sono nuove elezioni. La tenuta del Paese è strategica per gli equilibri dell'Estremo Oriente, ma adesso è in bilico