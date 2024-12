I “Partigiani di Dio” (Ansar Allah), come sono soliti farsi chiamare i membri del gruppo comunemente noti col nome del primo leader Husayn Badr al-Houthi (morto nel 2004 in uno scontro con le forze armate yemenite), sono stati indicati come maggior obiettivo in questa fase della crisi mediorientale dal primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu