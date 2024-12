Corea del Sud, mandato d'arresto per presidente sospeso Yoon

Yoon il 3 dicembre ha sospeso brevemente il governo civile del Paese asiatico, facendo sprofondare la Corea del Sud nella sua peggiore crisi politica da decenni. È stato privato dei suoi doveri presidenziali dal parlamento, ma è in attesa di una sentenza della Corte costituzionale sulla conferma dell'impeachment ascolta articolo

Gli investigatori che stanno indagando su Yoon Suk-yeol, per la sua breve dichiarazione della legge marziale a inizio mese, hanno affermato di aver chiesto un mandato d'arresto per il presidente sudcoreano sospeso dopo che oggi non si è nuovamente presentato a un interrogatorio.

Il leader conservatore deve anche affrontare accuse penali di insurrezione, che potrebbero comportare l'ergastolo o, addirittura, la pena di morte. Ex procuratore, Yoon era stato convocato tre volte dagli investigatori per essere interrogato ma si è rifiutato di presentarsi ogni volta.

Il mandato di arresto "Il quartier generale delle indagini congiunte ha presentato un mandato d'arresto per il presidente presso la corte distrettuale occidentale di Seul", ha affermato il team d'inchiesta in una dichiarazione. La richiesta degli investigatori segna il primo tentativo nella storia del Paese asiatico di detenere con la forza un presidente prima che la procedura di impeachment sia completata. Yoon è indagato dai procuratori e da un team congiunto composto da polizia, ministero della Difesa e funzionari anticorruzione. Un rapporto di 10 pagine dei procuratori afferma che Yoon aveva autorizzato l'esercito a usare le armi se necessario per entrare in parlamento durante il suo fallito tentativo di legge marziale.