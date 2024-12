Mosca, al Gorky Park in scena il festival delle sculture di ghiaccio

Centinania di adulti e bambini si sono dati appuntamento come ogni anno nel cuore della capitale russa per visitare le enormi opere in ghiaccio

