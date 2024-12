La crociata di Musk contro i media tradizionali

Nella narrazione dell'imprenditore i legacy media, alcuni in modo particolare, non sono più credibili, hanno svenduto e perso del tutto ogni credibilità, mentre è l’utente–follower il nuovo media, autorevole e autentico. Domenico Giordano, spin doctor per Arcadia e consigliere nazionale AssoComPol e FerpiLab, analizza i post degli ultimi mesi