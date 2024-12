Quattro ore e mezzo di conferenza stampa. In questo tempo il capo di Stato è riuscito ad affermare la propria superiorità in campo militare, a glissare sull'incursione di Kursk, ad aprire con ambiguità alle trattative con Kiev e a rigettare quella siriana come una sconfitta. Cosa ha detto Putin nell'incontro di fine anno con i giornalisti