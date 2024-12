Dentro Gaza, tende ovunque: cosa vedono gli occhi dei volontari

Dal 7 ottobre 2023 la condizione di chi vive nella Striscia non ha fatto che peggiorare. Oltre 45mila i morti. Per chi rimane in vita, il destino è rimanere sfollato in un fazzoletto di terra. "La situazione è gravissima, sempre più grave e senza precedenti" spiega a Sky tg24 Insider Giulio Cocchini, operatore umanitario di Cesvi a Deir al-Balah, al centro della Striscia