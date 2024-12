Banksy condivide l'ultima opera ispirata alla "Madonna col bambino"

Non ci sono indicazioni su dove si trovi l'opera. L'autore ha pubblicato su Instagram un post con solo l'immagine del lavoro, senza informazioni su come debba essere interpretata. Si sono così rapidamente diffuse varie interpretazioni sui social in attesa di qualche chiarimento. Numerosi commentatori hanno tracciato collegamenti tra l'apparente sofferenza della madre col bimbo e l'attuale guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza

Banksy è tornato, per ora solamente sui social, con una nuova opera di cui non si conosce la collocazione. Si tratta in apparenza di una Madonna che tenta di allattare un bambino, nel tipico stile dei murales realizzati a Londra e nel resto del mondo dal celebre street artist inglese, capace fin da subito di scatenare l'entusiasmo dei suoi tanti fan. Il seno della donna appare perforato dal metallo arrugginito su cui poggia l'opera, mentre il piccolo sembra angosciato e incapace di nutrirsi.

L'opera su Instagram

Banksy ha pubblicato su Instagram un post con solo l'immagine del lavoro e non fornisce alcuna indicazione sull'opera, né informazioni su come debba essere interpretata. Si sono così rapidamente diffuse varie interpretazioni sui social in attesa di qualche chiarimento. Numerosi commentatori hanno tracciato collegamenti tra l'apparente sofferenza della madre col bimbo e l'attuale guerra tra Israele e Hamas nella Striscia di Gaza, in particolare per l'emergenza umanitaria in corso fra i civili palestinesi. Si tratta di un tema fra l'altro molto caro a Banksy, che in passato aveva preso di mira con una sua opera il muro innalzato da Israele al confine con il territorio palestinese in Cisgiordania.