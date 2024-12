Francia, aperte consultazioni governo: Bayrou vede Le Pen e Bardella

Il premier francese Bayrou incontrerà questa mattina la presidente del gruppo dei deputati Rassemblement national, Marine Le Pen e il presidente del partito, Jordan Bardella. Tra gli incontri in programma, anche quello con Gabriel Attal, leader dei deputati macronisti Insieme per la Repubblica e presidente del partito Renaissance

Si aprono oggi le consultazioni per la formazione del governo francese. Il premier francese François Bayrou incontrerà questa mattina la presidente del gruppo dei deputati Rassemblement national, Marine Le Pen, che rappresenta 124 eletti, e il presidente del partito, Jordan Bardella. Tra gli incontri in programma, anche quello con Gabriel Attal, leader dei deputati macronisti Insieme per la Repubblica (EPR), con 93 eletti, e presidente del partito Renaissance.

Le consultazioni

Il premier vedrà, a seguire, anche i rappresentanti del Partito socialista e della destra, prima degli altri gruppi martedì 17 dicembre. Come annunciato dalla leader dei deputati Mathilde Panot, il partito della France insoumise invece rifiuta di incontrare Bayrou per "timore", secondo Jean-Luc Mélenchon, che "tutto questo sia di nuovo una commedia". Il segretario del PS, Olivier Faure, ha dichiarato che “spera” in un "cambiamento di rotta, per quanto minimo".