Nvidia, in Cina l'antitrust indaga per violazione legge sul monopolio

La Cina ha avviato un'indagine sul gigante statunitense dei chip Nvidia per presunta violazione delle leggi antimonopolio. In particolare, l'amministrazione statale di Pechino per la regolamentazione del mercato ha avviato l'indagine "in conformità con la legge" per cercare di capire se Nvidia ha violato gli impegni presi nel 2020, quando ha acquisito Mellanox Technologies Ltd