Siria, ribelli verso Damasco. Le truppe di Assad riposizionate a Sud

Prosegue l'avanzata jihadista verso la capitale. Le forze governative sono state redistribuite nelle province di Daraa e Soueida, i cui capoluoghi sono finiti nelle mani degli oppositori di Assad. Intanto è fuga dal Paese: gli Usa chiedono ai concittadini di rientrare, via pure i comandanti iraniani. Ipotesi di un governo in esilio

Il Wall Street Journal ha riferito che funzionari governativi in Egitto e Giordania hanno consigliato al presidente Assad di lasciare il Paese per instaurare un governo in esilio. Secondo il report, i parenti stretti di Assad hanno già lasciato la Siria, con la moglie e i figli in fuga in Russia e i cognati che si sono rifugiati negli Emirati Arabi Uniti. Secondo Channel 12, l'ambasciata giordana a Washington si è affrettata a negare che Amman sia coinvolta.

Nelle scorse ore una Ong aveva riferito che Damasco aveva perso il controllo della maggior parte di Daraa e di diverse posizioni a Soueida. Ora il riposizionamento delle truppe governative. "Le nostre forze che operano in zona si stanno redistribuendo, riposizionando e stabilendo un perimetro di sicurezza dopo che elementi terroristici hanno attaccato posti di blocco isolati", ha affermato l'esercito in una dichiarazione pubblicata dai media statali. L'ingresso degli jihadisti a Daraa è un atto fortemente simbolico: la città è considerata il luogo di nascita dell'insurrezione anti-regime in Siria, poiché fu proprio qui che si accese la prima scintilla della rivolta del 2011 contro il regime di Assad. Le proteste, inizialmente indirizzate a chiedere libertà e riforme, furono brutalmente represse, segnando l'inizio della guerra civile.

"Gli americani lascino il Paese"

I cittadini statunitensi in Siria, fa sapere il Dipartimento di Stato americano, devono lasciare immediatamente il Paese "fin quando sono ancora disponibili opzioni di voli commerciali. La situazione della sicurezza continua a essere instabile e imprevedibile con scontri attivi tra gruppi armati in tutto il Paese". In una telefonata con il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha chiesto che i civili siriani, compresi i membri delle minoranze, vengano protetti. Poi ha parlato della "necessità di una soluzione politica al conflitto". Anche la Giordania, come gli Stati Uniti, ha esortato i suoi cittadini a lasciare la Siria "il prima possibile".

Via i comandanti iraniani

L'Iran ha iniziato a evacuare i comandanti militari di alto rango e altri funzionari dalla Siria, tra cui capi della forza Quds del corpo delle guardie rivoluzionarie, diplomatici con le loro famiglie e civili. Le evacuazioni sono iniziate ieri mattina. A riferirlo il New York Times, che cita funzionari regionali e iraniani. Il quotidiano statunitense riporta poi che alcuni funzionari hanno lasciato la Siria in aereo, mentre altri sono partiti via terra diretti in Libano, in Iraq e nella città portuale siriana di Latakia.